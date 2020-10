Bancomat esplosi | le bande sarebbero diverse

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Vanzaghello, Milano,, 16 ottobre 2020 - La banda dei bolognesi non sarebbe quella collegata al colpo della Bpm di Parabiago andato a segno un paio di settimane fa. La banda entrata in azione nella ...

I fermati sono stati trovati in un garage di Cernusco sul Naviglio, dove avevano trovato rifugio e si stavano già organizzando per altri colpi ...In passato anche esplosioni a Busto Garolfo, questa volta in piazza, con un bancomat fatto esplodere con le medesime modalità. Il più giovane dei rapinatori arrestati a Cernusco dai carabinieri era gi ...