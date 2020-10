Acqua alta a Venezia: picco di marea a 117 cm, città all’asciutto col Mose (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Centro Maree del Comune di Venezia informa che questa mattina, in mare, è stato rilevato un valore di marea di 117 cm alle bocche di porto di Lido e Chioggia e 116 cm a Malamocco. La marea è rimasta su questi valori per un’ora e mezza, dalle 9.30 alle 11 circa. Senza l’attivazione del sistema Mose una marea di questa entità avrebbe comportato l’allagamento di circa il 25% del suolo calpestabile, con grande disagio per le varie attività e la viabilità nelle zone più basse del centro storico Veneziano. Ieri, in giornata, il Centro aveva comunicato una previsione di 125-130 cm per le 11.10 di oggi, causata dalla possibilità dell’innescarsi di un fenomeno conosciuto con il nome di “sessa” (in ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Centro Maree del Comune diinforma che questa mattina, in mare, è stato rilevato un valore didi 117 cm alle bocche di porto di Lido e Chioggia e 116 cm a Malamocco. Laè rimasta su questi valori per un’ora e mezza, dalle 9.30 alle 11 circa. Senza l’attivazione del sistemaunadi questa entità avrebbe comportato l’allagamento di circa il 25% del suolo calpestabile, con grande disagio per le varie attività e la viabilità nelle zone più basse del centro storicono. Ieri, in giornata, il Centro aveva comunicato una previsione di 125-130 cm per le 11.10 di oggi, causata dalla possibilità dell’innescarsi di un fenomeno conosciuto con il nome di “sessa” (in ...

Agenzia_Ansa : #Venezia, Il Mose supera anche il secondo test. Le paratoie funzionano e in citta' non c'e' acqua alta VIDEO #ANSA - Corriere : Il Mose supera anche il secondo test: in città non c'è acqua alta - Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia, al via il sollevamento del #Mose #ANSA - LorenzinaMoro : RT @DestroEmilio: Buon venerdì a Tutte e a Tutti Buon venerdì alla bella Compagnia Anche stamattina si sono alzate le dighe mobili, prote… - NuovaItalia4 : @robymessi65 Avanti così! Ora ci vorrebbe un #Mose per il Covid però.... Che non ci sia più il problema dell'acqu… -