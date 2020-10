Verona, neonato di quattro mesi abbandonato in strada: il dramma (Di giovedì 15 ottobre 2020) A Verona è stato trovato un neonato di pochi mesi abbandonato in strada nel bel mezzo della notte. E’ stato tempestivo l’arrivo dei soccorsi. A Verona è avvenuto un ritrovamento a dir poco sconvolgente. All’angolo fra via Tevere e via Chiosa, nel quartiere di Golosine, poco dopo la mezzanotte, gli operatori sanitari del 118 hanno … Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aè stato trovato undi pochiinnel bel mezzo della notte. E’ stato tempestivo l’arrivo dei soccorsi. Aè avvenuto un ritrovamento a dir poco sconvolgente. All’angolo fra via Tevere e via Chiosa, nel quartiere di Golosine, poco dopo la mezzanotte, gli operatori sanitari del 118 hanno …

poliziadistato : Un uomo, mentre sta andando a lavoro in bici, sente il pianto di un bambino e ci chiama. Le Volanti di Verona trova… - Agenzia_Ansa : Un #neonato è stato trovato poco dopo la mezzanotte abbandonato all'angolo di una strada a #Verona, nel quartiere d… - repubblica : Verona, trovato in strada neonato abbandonato [aggiornamento delle 08:22] - bizcommunityit : Bimbo di 4 mesi abbandonato in strada a Verona - DonatellaPetre3 : RT @poliziadistato: Un uomo, mentre sta andando a lavoro in bici, sente il pianto di un bambino e ci chiama. Le Volanti di Verona trovano u… -