(Di giovedì 15 ottobre 2020) Come riporta IlGiorno, nelle intercettazioni si sente un cliente dire a uno spacciatore: 'Io sono al parco, c'è casino, tutti mi saltano addosso eh!' , al quale viene risposto di aspettare, che ...

Italia_Notizie : Un mix mai visto di 'erba' e hascisc: ecco il super-cocktail di droga - Yogaolic : Gardella, la nuova droga: a #Monza il mix mai visto / VIDEO - ___giovanna___3 : RT @secretlovesongf: Se nei vostri thread del cazzo sui migliori artisti scrittori mai esistiti mettete i bts e louis tomlinson sono sicuro… - RiccardoGatti : Gardella, la nuova droga: a Monza il mix mai visto / VIDEO - zia_harolda : RT @secretlovesongf: Se nei vostri thread del cazzo sui migliori artisti scrittori mai esistiti mettete i bts e louis tomlinson sono sicuro… -

Ultime Notizie dalla rete : mix mai

IL GIORNO

Maxi blitz anti droga della polizia in un parchetto nel centro di Monza. Custodia cautelare per 53 soggetti, tra fornitori e pusher. Una nuova droga in commercio.Sono talmente benefici, ma anche costosi, che, sprecarli è veramente un peccato. Parliamo dei frutti di bosco, così eccezionali a tutela del nostro cuore, ...