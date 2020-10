Turismo: ai tempi del Covid l'open air piace agli italiani e contiene perdite (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Labitalia) - Una quota di italiani pari al 70,5% (+26,6% in confronto al 2019), un tasso di occupazione di +6 punti percentuali rispetto all'offerta ricettiva italiana e un indice di fiducia di 85 punti su 100 nei servizi offerti dalle strutture all'aria aperta. Sono i trend in positivo sul comparto dell'open air rilevati dalla quarta edizione dell'Osservatorio del Turismo Outdoor a firma Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nell'ospitalità open air, realizzato in collaborazione The Data Appeal Company, società specializzata in data science e intelligenza artificiale, e diffuso in occasione della fiera Ttg Experience in questi giorni a Rimini. Frutto di un'analisi di circa 2.000 strutture in Italia (18,5% villaggi e 81,5% campeggi) per un totale di oltre 130mila contenuti online ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Labitalia) - Una quota dipari al 70,5% (+26,6% in confronto al 2019), un tasso di occupazione di +6 punti percentuali rispetto all'offerta ricettiva italiana e un indice di fiducia di 85 punti su 100 nei servizi offerti dalle strutture all'aria aperta. Sono i trend in positivo sul comparto dell'air rilevati dalla quarta edizione dell'Osservatorio delOutdoor a firma Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nell'ospitalitàair, realizzato in collaborazione The Data Appeal Company, società specializzata in data science e intelligenza artificiale, e diffuso in occasione della fiera Ttg Experience in questi giorni a Rimini. Frutto di un'analisi di circa 2.000 strutture in Italia (18,5% villaggi e 81,5% campeggi) per un totale di oltre 130mila contenuti online ...

_LoZio : @TeodoroMaggi Ahaha eh turismo ai tempi del covid. Non ci sono mai stato, penso meriti - AndreD81 : RT @cislromagna: #lastaffettadellalegalità 'Il rilancio del turismo ai tempi del #COVID19'. Ne parleremo questo pomeriggio presso il Teatro… - maurodimaio : @Cartabiancarai3 I lavoratori della filiera del turismo rientrano tutti nelle 500.000 persone che non hanno ricevut… - maxcassani : Di questi tempi è più utile disinfettare gli ambienti che innevare artificialmente le piste. C'è chi non lo capisce… - LaLestofante : @andreaborsoi1 @Pennacchiiiii Venezia come le altre città che vivono di turismo di questi tempi dovrebbero rimediar… -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo tempi Turismo: ai tempi del Covid l'open air piace agli italiani e contiene perdite Il Tempo Turismo: ai tempi del Covid l’open air piace agli italiani e contiene perdite

Sono i trend in positivo sul comparto dell’open air rilevati dalla quarta edizione dell’Osservatorio del Turismo Outdoor a firma Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nell’ospitalità open ...

Lavoro, a ottobre 282mila assunzioni previste dalle imprese

ROMA (ITALPRESS) – Sono quasi 282mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di ottobre, in calo del 27,9% rispetto a ottobre 2019. Sale al 13% la quota di imprese che programmano assunzioni ...

Sono i trend in positivo sul comparto dell’open air rilevati dalla quarta edizione dell’Osservatorio del Turismo Outdoor a firma Human Company, gruppo fiorentino leader in Italia nell’ospitalità open ...ROMA (ITALPRESS) – Sono quasi 282mila gli ingressi previsti dalle imprese per il mese di ottobre, in calo del 27,9% rispetto a ottobre 2019. Sale al 13% la quota di imprese che programmano assunzioni ...