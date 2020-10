Trovato un neonato di un mese abbandonato per strada (Di giovedì 15 ottobre 2020) È stato abbandonato all’angolo di una strada. Il bambino ha circa un mese, è stato Trovato poco dopo la mezzanotte e soccorso dagli operatori del 118. LEGGI ANCHE: Dottoressa aggredita e picchiata nei locali della Guardia medica Operazione pedopornografia online: sgominata rete di pedofili italiani A Verona, nel quartiere Golosine, è stato abbandonato un neonato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) È statoall’angolo di una. Il bambino ha circa un, è statopoco dopo la mezzanotte e soccorso dagli operatori del 118. LEGGI ANCHE: Dottoressa aggredita e picchiata nei locali della Guardia medica Operazione pedopornografia online: sgominata rete di pedofili italiani A Verona, nel quartiere Golosine, è statoun… L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

