Su Apple TV il documentario su Billie Eilish (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il documentario sulla vita di Billie Eilish in arrivo su Apple Tv nel 2021: il film sarà proiettato anche nei cinema Arriverà su Apple Tv e al cinema a febbraio 2021 il primo documentario sulla vita di Billie Eilish: “Billie Eilish: The world’s a little blurry”. Annunciato nel 2019, il film racconta la popstar a 360 gradi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ilsulla vita diin arrivo suTv nel 2021: il film sarà proiettato anche nei cinema Arriverà suTv e al cinema a febbraio 2021 il primosulla vita di: “: The world’s a little blurry”. Annunciato nel 2019, il film racconta la popstar a 360 gradi… L'articolo Corriere Nazionale.

melanews : Letter To You, il documentario su Bruce Springsteen in arrivo su Apple TV+ - DarioConti1984 : Apple ha rilasciato il trailer del documentario di Bruce Springsteen “Letter to You” - springsteen1949 : [News]Apple ha rilasciato il trailer del documentario di Bruce Springsteen “Letter to You” - Macitynet.it… - macitynet : Apple ha rilasciato il trailer del documentario di Bruce Springsteen “Letter to You” - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Oggi Apple ha annunciato di aver acquisito i diritti per il documentario dedicato alla natura 'Earthsound'. #Apple #Ear… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple documentario Apple ha rilasciato il trailer del documentario di Bruce Springsteen “Letter to You” macitynet.it Su Apple TV il documentario su Billie Eilish

Arriverà su Apple Tv e al cinema a febbraio 2021 il primo documentario sulla vita di Billie Eilish: “Billie Eilish: The world’s a little blurry”. Annunciato nel 2019, il film racconta la popstar a 360 ...

L’app Apple TV arriverà su alcuni Smart TV Sony

L’app include Apple TV+, il nuovo servizio di abbonamento video di Apple che offre spettacoli, film e documentari originali dei narratori più creativi del mondo, tra cui “The Morning Show”, “See”, ...

Arriverà su Apple Tv e al cinema a febbraio 2021 il primo documentario sulla vita di Billie Eilish: “Billie Eilish: The world’s a little blurry”. Annunciato nel 2019, il film racconta la popstar a 360 ...L’app include Apple TV+, il nuovo servizio di abbonamento video di Apple che offre spettacoli, film e documentari originali dei narratori più creativi del mondo, tra cui “The Morning Show”, “See”, ...