Star di Tu si que vales si spegne giovanissima | l’addio dell’amico commuove il web

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo una brutta malattia, siancora molto giovane unadi ‘Tu si que’: l’addio del suo amico è commovente Ogni sabato a tenere compagnia ai telespettatori italiani… Questo articolodi Tu si quesi: l’addio dell’amicoil web è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

GFucci58 : RT @RepubblicaTv: Addio a Veronica, star di 'Tù sì que vales': il video commovente dei compagni di scuola: Abitava a Biella, aveva solo 19… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Addio a Veronica, star di 'Tù sì que vales': il video commovente dei compagni di scuola: Abitava a Biella, aveva solo 19… - RepubblicaTv : Addio a Veronica, star di 'Tù sì que vales': il video commovente dei compagni di scuola: Abitava a Biella, aveva so… -

Ultime Notizie dalla rete : Star que

BlogLive.it

la ragazza di 19 anni che lo scorso 12 settembre si era esibita sul palcoscenico della nota trasmissione Tu si que vales. La ragazza ha cantato in sedia a rotelle la sua versione della canzone ...“Dopo la leucemia che mi è stata diagnosticata nel 2018 e dopo il trapianto, ho avuto dei problemi con la chemioterapia e sono rimasta praticamente paralizzata dal collo in giù. Per fortuna è una cosa ...