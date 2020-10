Spazio, l’ESA completa con successo i test per i tre motori del razzo Ariane (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tutti e tre i motori sviluppati per il nuovo razzo Ariane 6 dell’Agenzia spaziale europea hanno superato i test, annuncia l’ESA sul suo portale. Sono il motore P120c per i booster, il Vulcain 2.1 per la fase centrale e il Vinci per lo stadio finale. Ariane 6, nella sua versione a quattro booster, toccherà i 63 metri, peserà 900 tonnellate e avrà una potenza di decollo equivalente ai motori di 12 Airbus A380.L'articolo Spazio, l’ESA completa con successo i test per i tre motori del razzo Ariane MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tutti e tre isviluppati per il nuovo6 dell’Agenzia spaziale europea hanno superato i, annuncia l’ESA sul suo portale. Sono il motore P120c per i booster, il Vulcain 2.1 per la fase centrale e il Vinci per lo stadio finale.6, nella sua versione a quattro booster, toccherà i 63 metri, peserà 900 tonnellate e avrà una potenza di decollo equivalente aidi 12 Airbus A380.L'articolo, l’ESAconper i tredelMeteoWeb.

