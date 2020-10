Smart working e Pubblica Amministrazione: Inail e ministra Dadone firmano un importante accordo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Smart working nella PA, avanti tutta. È stato firmato un protocollo tra Inail e Ministero per la Pubblica Amministrazione in merito all’applicazione del lavoro agile nel settore pubblico. Smart working, cosa cambia per la PA Nel Dpcm 13 ottobre appena Pubblicato in Gazzetta Ufficiale viene incentivato il lavoro agile e viene specificato che per i dipendenti della Pubblica Amministrazione deve essere ripristinato lo Smart working “almeno” per il 50% di coloro che possono svolgere la loro attività da remoto. Inizialmente si era ipotizzato di introdurlo al 70%. Per i lavoratori del settore privato c’è invece ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020)nella PA, avanti tutta. È stato firmato un protocollo trae Ministero per lain merito all’applicazione del lavoro agile nel settore pubblico., cosa cambia per la PA Nel Dpcm 13 ottobre appenato in Gazzetta Ufficiale viene incentivato il lavoro agile e viene specificato che per i dipendenti delladeve essere ripristinato lo“almeno” per il 50% di coloro che possono svolgere la loro attività da remoto. Inizialmente si era ipotizzato di introdurlo al 70%. Per i lavoratori del settore privato c’è invece ...

s_margiotta : Per evitare lockdown, bisogna vincere pigrizie. Chi è contrario allo scaglionamento degli orari di lavoro, contrari… - inail_gov : #SmartWorking nella PA, protocollo tra #Inail e Ministero per la PA per promuovere attività di ricerca congiunte, c… - repubblica : Smart working, due italiani su tre progettano di lavorare dalla casa delle vacanze [di CRISTINA NADOTTI] [aggiornam… - Giulia93102799 : RT @jerryscottismo: Dopo aver passato tutta l’estate in smart working rientro lunedì a contagi decuplicati. Ho finito le bestemmie - dipego : Ecco perché a molti non conviene lo smart working In ambiente impiegatizio ci sono quelli che fanno polverone sul t… -