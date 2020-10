Pomezia, prima lo arrestano per spaccio di cocaina, poi gli trovano una pistola “pronta all’uso” nascosta in balcone: di nuovo nei guai un 20enne (Di giovedì 15 ottobre 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 20enne del posto, con precedenti, per detenzione illegale di arma clandestina. I Carabinieri, che già lo scorso mese di settembre avevano arrestato il giovane per spaccio di cocaina, a seguito di una mirata attività info-investigativa con servizi di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad individuare un nuovo “nascondiglio” all’interno della sua abitazione. I militari hanno così deciso di eseguire una perquisizione rinvenendo, ben nascosta sotto una tegola della tettoia del balcone, una pistola con matricola abrasa, marca Beretta, calibro 22 e due serbatoi, di cui uno completamente scarico ed uno con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato undel posto, con precedenti, per detenzione illegale di arma clandestina. I Carabinieri, che già lo scorso mese di settembre avevano arrestato il giovane perdi, a seguito di una mirata attività info-investigativa con servizi di osservazione e pedinamento, sono riusciti ad individuare un“nascondiglio” all’interno della sua abitazione. I militari hanno così deciso di eseguire una perquisizione rinvenendo, bensotto una tegola della tettoia del, unacon matricola abrasa, marca Beretta, calibro 22 e due serbatoi, di cui uno completamente scarico ed uno con ...

