Philippe Van Parijs | «Il lavoro non c’è o è povero Ora serve il reddito di base»

BinItalia : RT @BinItalia: Reddito di base. Un’idea semplice per il XXI secolo articolo di Philippe Van Parijs (Tratto da Infoxoa 20 – ottobre 2006) h… - BinItalia : Reddito di base. Un’idea semplice per il XXI secolo articolo di Philippe Van Parijs (Tratto da Infoxoa 20 – ottobr… -

Ultime Notizie dalla rete : Philippe Van

Blog di Beppe Grillo

Si chiude nel 2020 la prima fase di Project 2045, l'iniziativa di un miliardario russo che ha riunito una squadra di illustri scienziati per sviluppare una tecnologia che ci trasformerà in cyborg Proj ...Domenica si svolgerà il Giro delle Fiandre 2020 e al via sono attesi tanti grandi corridori. I favoriti sono Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Julian Alaphilippe (Dec ...