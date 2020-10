Pattinaggio artistico: Daniel Grassl domina lo short al Budapest Trophy 2020, secondo Zandron (Di giovedì 15 ottobre 2020) Che svolta per Daniel Grassl. L’azzurro, colonna portante della Nazionale di Pattinaggio artistico, ha presentato per la prima volta in gara il suo nuovo programma corto al Budapest Trophy 2020, competizione internazionale di Pattinaggio artistico in scena questa settimana presso il Vasas Ice Rink di Budapest (Ungheria), piazzandosi agilmente in prima posizione. L’atleta di Lorenzo Magri infatti, come già rivelato in anteprima a Figure2u, ha abbandonato le sonorità propriamente classiche abbracciando dei territori fino a questo momento a lui inesplorati: sulle moderne musiche de “Big down” dei Muse, il pattinatore ha mostrato una sua nuova parte di sé con una coreografia ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Che svolta per. L’azzurro, colonna portante della Nazionale di, ha presentato per la prima volta in gara il suo nuovo programma corto al, competizione internazionale diin scena questa settimana presso il Vasas Ice Rink di(Ungheria), piazzandosi agilmente in prima posizione. L’atleta di Lorenzo Magri infatti, come già rivelato in anteprima a Figure2u, ha abbandonato le sonorità propriamente classiche abbracciando dei territori fino a questo momento a lui inesplorati: sulle moderne musiche de “Big down” dei Muse, il pattinatore ha mostrato una sua nuova parte di sé con una coreografia ...

Che svolta per Daniel Grassl. L’azzurro, colonna portante della Nazionale di pattinaggio artistico, ha presentato per la prima volta in gara il suo nuovo programma corto al Budapest Trophy 2020, ...

Nell’affascinante universo del Pattinaggio Sincronizzato è stata infatti introdotta la Small Sincro, categoria promozionale che verrà giudicata con il vecchio sistema white: il gruppo potrà essere com ...

