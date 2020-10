Non ci possiamo permettere di chiudere le scuole (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’avanzare del contagio in maniera capillare, verticalmente, orizzontalmente ha riproposto in modo centrale la necessità di pensare ad una scala delle priorità nella gestione delle aperture e chiusure delle attività per arginare la diffusione del maledetto virus.Si respirava nell’aria già da qualche giorno una tendenza verso un restringimento dei settori considerati non produttivi: l’istruzione e l’ambito culturale. Giù dunque dichiarazioni, smentite, attese, sulla necessità di chiudere le scuole, le università, i teatri e limitare gli spettacoli, le mostre. Del resto che male fa al Pil se ad intere generazioni viene sospesa l’unica attività necessaria a costruire menti pensanti, che alimenta le intelligenze, che fornisce gli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) L’avanzare del contagio in maniera capillare, verticalmente, orizzontalmente ha riproposto in modo centrale la necessità di pensare ad una scala delle priorità nella gestione delle aperture e chiusure delle attività per arginare la diffusione del maledetto virus.Si respirava nell’aria già da qualche giorno una tendenza verso un restringimento dei settori considerati non produttivi: l’istruzione e l’ambito culturale. Giù dunque dichiarazioni, smentite, attese, sulla necessità dile, le università, i teatri e limitare gli spettacoli, le mostre. Del resto che male fa al Pil se ad intere generazioni viene sospesa l’unica attività necessaria a costruire menti pensanti, che alimenta le intelligenze, che fornisce gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo 3929 del 15-10-2020 - Pandemia: non possiamo più permetterci di fare quello che vogliamo - Regioni.it Regioni.it Marketing e mitra, il ricco business dei boss della tratta in Libia

Violenze ed estorsioni sui migranti disperati ma anche «buona pubblicità»: così crescono gli affari degli scafisti in Libia ...

L’ultimo Dpcm non basta. L’ipotesi di nuove misure

Sembra proprio che, dopo la crisi della primavera scorsa, i fatti diano di nuovo ragione al ministro della Salute Speranza, che avrebbe voluto un Dpcm più rigido e più sostanzioso. La strategia che mi ...

Violenze ed estorsioni sui migranti disperati ma anche «buona pubblicità»: così crescono gli affari degli scafisti in Libia ...Sembra proprio che, dopo la crisi della primavera scorsa, i fatti diano di nuovo ragione al ministro della Salute Speranza, che avrebbe voluto un Dpcm più rigido e più sostanzioso. La strategia che mi ...