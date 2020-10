Non c’è pace per Ballando con le Stelle, lo spareggio è annullato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ballando con le Stelle ed un nuovo problema. Il televoto tra Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca non è valido, il perché La nuvola nera che quest’anno aleggia su Ballando con le Stelle non ne vuole sapere di cambiare direzione. Dopo il rimando per via del Covid, i positivi tra i partecipando, gli infortuni di … L'articolo Non c’è pace per Ballando con le Stelle, lo spareggio è annullato proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020)con leed un nuovo problema. Il televoto tra Antonio Catalani e Costantino Della Gherardesca non è valido, il perché La nuvola nera che quest’anno aleggia sucon lenon ne vuole sapere di cambiare direzione. Dopo il rimando per via del Covid, i positivi tra i partecipando, gli infortuni di … L'articolo Non c’èpercon le, loproviene da YesLife.it.

