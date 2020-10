Napoli, ora testa all’Atalanta: Gattuso studia le opzioni a centrocampo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso studia le opzioni a centrocampo in vista dell’impegno di sabato contro l’Atalanta. Incassata la sconfitta a tavolino e in attesa del ricorso da parte della società, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso oggi torna al lavoro per preparare la sfida di campionato contro l’Atalanta. Tuttosport conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi ovvero che Tiémoué Bakayoko dovrebbe trovare subito una maglia da titolare in un centrocampo a due con Fabian Ruiz. Resta comunque in piedi l’ipotesi di un centrocampo a tre composto da Demme, Lobotka e Ruiz con Bakayoko dirottato in panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il tecnico delGennarolein vista dell’impegno di sabato contro l’Atalanta. Incassata la sconfitta a tavolino e in attesa del ricorso da parte della società, il tecnico delGennarooggi torna al lavoro per preparare la sfida di campionato contro l’Atalanta. Tuttosport conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi ovvero che Tiémoué Bakayoko dovrebbe trovare subito una maglia da titolare in una due con Fabian Ruiz. Resta comunque in piedi l’ipotesi di una tre composto da Demme, Lobotka e Ruiz con Bakayoko dirottato in panchina. Leggi su Calcionews24.com

Antonio D’Amore, Dg Asl Napoli 2 contesta Giudice Sportivo: «Dopo aver ricevuto comunicazione della positività di Zielinski è scattato l’isolamento fiduciario. Con la citata Pec della domenica delle ...

Lockdown ad Arzano: tutto chiuso

È il mini lockdown deciso dalla commissione straordinaria di Arzano in provincia di Napoli alla luce “dell’altissimo numero di contagiati presenti sul territorio”. L’ordinanza prevede, con decorrenza ...

