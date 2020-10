Napoli, appello disperato di un malato Covid: “non voglio morire, non mi curano” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gainni Tuccillo, 60enne di Scampia, è malato di Covid ma con patologie pregresse importanti. E chiede disperatamente di poter vivere. gianni tuccilloChiedere disperatamente di poter vivere. Sembra un paradosso in un Paese nel quale la Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’assistenza sanitaria e la salute pubblica. Ma in periodo di coronavirus ogni cosa viene stravolta. E così capita che la sanità campana sia al collasso per i troppi ricoveri e chi, come Gianni, ha bisogno di altre prestazioni urgenti che non riguardino il virus, rischia di morire. Gianni Tuccillo ha 60 anni, è di Napoli, Scampia. Sabato scorso aveva la febbre e la tosse, gli hanno fatto un tampone ed è risultato positivo al Covid. Fin qui nulla di anormale seppur ... Leggi su chenews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gainni Tuccillo, 60enne di Scampia, èdima con patologie pregresse importanti. E chiede disperatamente di poter vivere. gianni tuccilloChiedere disperatamente di poter vivere. Sembra un paradosso in un Paese nel quale la Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’assistenza sanitaria e la salute pubblica. Ma in periodo di coronavirus ogni cosa viene stravolta. E così capita che la sanità campana sia al collasso per i troppi ricoveri e chi, come Gianni, ha bisogno di altre prestazioni urgenti che non riguardino il virus, rischia di. Gianni Tuccillo ha 60 anni, è di, Scampia. Sabato scorso aveva la febbre e la tosse, gli hanno fatto un tampone ed è risultato positivo al. Fin qui nulla di anormale seppur ...

Agenzia_Ansa : Il #Napoli ricorrerà in appello contro il 3-0 a tavolino. Il Club è pronto ad andare avanti con la battaglia legale… - mimmogammella2 : Juve-Napoli 3-0, ADL si aspettava ko! Pessimismo ricorso appello, fiducia Coni o Tar - - gabriele100674 : MA C' PARLAMM A FA' SEMP RE' STESSI COS......... ?????? Juve-Napoli 3-0, ADL si aspettava ko e idem in appello! Fiduc… - mrandroid02 : Caso Juve-Napoli, il club azzurro: 'Fiducia nell'appello' - Notiziedi_it : Napoli, polemica social per il 3-0 con la Juve a tavolino, la squadra: “Attendiamo con fiducia l’appello” -