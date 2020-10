Kate Middleton al fianco delle mamme: «Chi ha perso un figlio non deve essere lasciato solo» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per Kate Middleton, mamma di tre (George, Charlotte e Louis) l’ultimo impegno affrontato deve essere stato uno dei più commoventi della sua vita. La moglie del principe William, in occasione della «Settimana della consapevolezza sulla perdita di una bambino», ha fatto una visita a sorpresa all’Imperial College di Londra per saperne di più sul lavoro dell’organizzazione benefica Tommy’s, impegnata a ridurre il numero di aborti spontanei, nati morti e nascite premature. E ha incontrato alcune mamme, supportate dalla charity, che hanno vissuto il dramma della perdita di un figlio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Per Kate Middleton, mamma di tre (George, Charlotte e Louis) l’ultimo impegno affrontato deve essere stato uno dei più commoventi della sua vita. La moglie del principe William, in occasione della «Settimana della consapevolezza sulla perdita di una bambino», ha fatto una visita a sorpresa all’Imperial College di Londra per saperne di più sul lavoro dell’organizzazione benefica Tommy’s, impegnata a ridurre il numero di aborti spontanei, nati morti e nascite premature. E ha incontrato alcune mamme, supportate dalla charity, che hanno vissuto il dramma della perdita di un figlio.

