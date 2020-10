Juventus-Napoli 3-0 a tavolino | Cirio | “Decisione che rispetta appieno le procedure”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ho partecipato alla stesura delle linee guida dello sport. Credo che decisione rispettile procedure che l’Italia si è data”. Così Alberto, presidente della Regione Piemonte ha commentato la decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 aallae un punto di penalizzazione per il, gara non disputata all’Allianz Stadium. “Se si fosse agito diversamente – ha proseguitoai microfoni di Radio Capital – si sarebbe creato un precedente pericoloso che io credo avrebbe messo a rischio tutto il campionato”.

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio commenta così la decisione del giudice sportivo di assegnare il 3-0 a tavolino alla Juventus per la partita in cui il Napoli non si è presentato all'Allianz ...Juventus: Daniele Rugani (guarito ... Tonali (guarito), Zlatan Ibrahimovic (guarito), Matteo Gabbia (isolamento), Leo Duarte (isolamento). Napoli: Andrea Petagna (guarito), Piotr Zielinski (isolamento ...