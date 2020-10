Juventus | chi è Sucic | il gioiello del Salisburgo che piace a Paratici

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Brilla sempre più intensamente l’immenso talento di Luka. La luce emanata dalle giocate del giovanissimo classe 2002 avrebbe abbagliato numerosi top club europei, compresa la. La società bianconera potrebbe infatti decidere di puntare fortemente sull’estero delcroato, per il quale si sarebbe aperta una battaglia senza esclusione di colpi con il Milan. Ma questo baby fenomeno varrebbe realmente una sfida a suon di milioni? La risposta è da ricercare nell’ultima stagione vissute dal prezioso elemento coccolato dal, squadra austriaca proprietaria del cartellino. Dopo aver militato nell’Under 19 della compagine d’oltralpe, il diciottenne croato potrebbe tentare il salto in prima squadra. Ed i numeri con la primavera sono tutti dalla sua ...

Nella conferenza stampa dopo l’approvazione del bilancio, il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha parlato anche di Maurizio Sarri. O meglio, in prima ...Non significa che sia la favorita, a mio avviso oggi Inter e Juventus sono avanti. Per la struttura della rosa e per quello che ha speso, oltre che per il nuovo progetto, il Napoli potrebbe arrivare f ...