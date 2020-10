Grave lutto per Francesco Renga: i fan stretti al cantante in questo momento di dolore (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gravissimo lutto per Francesco Renga. La triste notizia, diffusa poco fa, ha fatto subito il giro dei social: &eGrave; morto a Brescia Salvatorico Renga, pap&aGrave; del cantante. Aveva 91 anni ed era da tempo malato di Alzheimer. Si &eGrave; spento presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini in Brescia, nella mattinata di mercoled&iGrave;. Oltre al cantante ed ex di Ambra Angiolini, lascia nel dolore la sorella gemella Paola e suo fratello Stefano. I figli, si legge sulla cronaca locale di Brescia, hanno gi&aGrave; fatto visita al padre defunto e i funerali saranno organizzati in forma privata. Francesco Renga e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gravissimoper. La triste notizia, diffusa poco fa, ha fatto subito il giro dei social: &e; morto a Brescia Salvatorico, pap&a; del. Aveva 91 anni ed era da tempo malato di Alzheimer. Si &e; spento presso la Rsa Villa di Salute della Fondazione Paola di Rosa, al Villaggio Montini in Brescia, nella mattinata di mercoled&i;. Oltre aled ex di Ambra Angiolini, lascia nella sorella gemella Paola e suo fratello Stefano. I figli, si legge sulla cronaca locale di Brescia, hanno gi&a; fatto visita al padre defunto e i funerali saranno organizzati in forma privata.e i ...

clikservernet : Grave lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli - Noovyis : (Grave lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli) Playhitmusic - - clikservernet : Grave in lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli - Noovyis : (Grave in lutto in Calabria, muore nella notte la governatrice Jole Santelli) Playhitmusic - -