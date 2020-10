Gianni Sperti, il coming out a U&D: il video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il video dell'accaduto a fine articolo. Dopo il coming out di Gabriel Garko, il web punta il dito su altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tanti Gianni Sperti ex ballerino e storico opinionista di Uomini e Donne. Per questo motivo le sue parole vengono spesso passate al setaccio e proprio oggi i telespettatori hanno notato, che l’opinionista nel bel mezzo di un discorso, parlando delle sue conquiste, ha declinato una frase al maschile. Questo da molti è stato preso come un’involontario coming out dell’opinionista, che della sua sfera privata non ha mai rivelato molto e forse proprio per questo ha creato quell’alone di curiosità che oggi in molti pensano abbia infranto. Durante una lite ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ildell'accaduto a fine articolo. Dopo ilout di Gabriel Garko, il web punta il dito su altri personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i tantiex ballerino e storico opinionista di Uomini e Donne. Per questo motivo le sue parole vengono spesso passate al setaccio e proprio oggi i telespettatori hanno notato, che l’opinionista nel bel mezzo di un discorso, parlando delle sue conquiste, ha declinato una frase al maschile. Questo da molti è stato preso come un’involontarioout dell’opinionista, che della sua sfera privata non ha mai rivelato molto e forse proprio per questo ha creato quell’alone di curiosità che oggi in molti pensano abbia infranto. Durante una lite ...

bio_72 : Ecco come vedo Gianni Sperti #uominiedonne - marybaldi1 : #uominiedonne mamma mia quante 'mater lacrimurum' oggi...e questo appena entra la 1 cosa ke fa kiede scusa a Giann… - barcheavela : MA SCUSATE..... GIANNI SPERTI IERI HA FATTO COMING OUT #uominiedonne - zazoomblog : Gianni Sperti rivela la sua omosessualità? La frase che ha insospettito i telespettatori - #Gianni #Sperti #rivela - BITCHYFit : Coming out a Uomini e Donne? Gianni Sperti fa chiarezza -