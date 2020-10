GF Vip | Elisabetta Gregoraci | arriva il bacio con Pierpaolo

Leggi su solodonna

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Fra i quattro concorrenti “cacciati” dalla casa e rinchiusi per 4 giorni nel Cucurio c’era pureche oltre a scambiarsi in questi giorni teneri messaggi condal vetro, una volta uscita si è sciolta… La lontananza sembra aver fatto proprio bene ache non solo ha accettato l’abbraccio dima i due appena insieme si sono scambiati anche unGF Vip, quattroArticolo completo: dal blog SoloDonna