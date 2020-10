Emergenza Covid-19, Conte: «Lockdown a Natale? Non faccio previsioni» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aumentano i contagi in Italia da Covid-19 con nuovi picchi, l’ultimo dei quali registrato ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 7.332. Ma è record anche di tamponi: 152.196 quelli processati. Ad oggi i casi totali sono 372.799. In crescita le vittime: sono 43 infatti i deceduti (+2). Numero malati ancora Contenuto. Attualmente i positivi in Italia sono 92.445 (+5.252), 86.436 (+4.833) sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 5.470 (+394), 539 dei quali in terapia intensiva (+25 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal Covid-19 nell’ultima giornata è la Lombardia con 1.844 nuovi casi, seguita dalla Campania con 818 e Veneto (657). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (9 casi) e il Molise (18): non ci sono regioni Covid free. Giuseppe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Aumentano i contagi in Italia da-19 con nuovi picchi, l’ultimo dei quali registrato ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 7.332. Ma è record anche di tamponi: 152.196 quelli processati. Ad oggi i casi totali sono 372.799. In crescita le vittime: sono 43 infatti i deceduti (+2). Numero malati ancoranuto. Attualmente i positivi in Italia sono 92.445 (+5.252), 86.436 (+4.833) sono le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 5.470 (+394), 539 dei quali in terapia intensiva (+25 rispetto a ieri). La regione maggiormente colpita dal-19 nell’ultima giornata è la Lombardia con 1.844 nuovi casi, seguita dalla Campania con 818 e Veneto (657). Le regioni con meno contagi sono la Basilicata (9 casi) e il Molise (18): non ci sono regionifree. Giuseppe ...

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, stretta anti-assembramenti su locali, parchi e fermate dei bus Umbria 24 News Coronavirus, due casi fra i migranti, Vicofaro diventa zona rossa

Otto mesi dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus, torna una «zona rossa». Così è stata definita, ieri, durante un lunghissimo vertice alla Prefettura di Pistoia, la decisione di blindare la parroc ...

