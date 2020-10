Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): «Il trend ora è esponenziale». Appello ai sindaci: «Trovate il coraggio di imporre lockdown locali» – L’intervista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)«Quest’estate eravamo una voce nel deserto. Quasi presi in giro, quando dicevamo di fare attenzione. Purtroppo abbiamo avuto ragione». È amaro Nino Cartabellotta, presidente della fondazione bolognese Gimbe – ente indipendente di ricerca e formazione per un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico – guardando ai dati del contagio da Coronavirus in Italia oggi, ma soprattutto ai numeri settimanali che di volta in volta la fondazione da lui guidata analizza. «Il trend settimanale da lineare è diventato esponenziale», dice a Open. «Abbiamo avuto una salita di contagi che si è stabilizzata intorno a 9/12mila fino alla fine di settembre. Ora nelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 ottobre 2020), ultime notizie del 15 ottobre (Italia/Mondo)«Quest’estate eravamo una voce nel deserto. Quasi presi in giro, quando dicevamo di fare attenzione. Purtroppo abbiamo avuto ragione». È amaro Nino, presidente della fondazione bolognese– ente indipendente di ricerca e formazione per un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico – guardando ai dati del contagio dain Italia oggi, ma soprattutto ai numeri settimanali che di volta in volta la fondazione da lui guidata analizza. «Ilsettimanale da lineare è diventato», dice a Open. «Abbiamo avuto una salita di contagi che si è stabilizzata intorno a 9/12mila fino alla fine di settembre. Ora nelle ...

