Can Yaman, le sue parole sulla cancellazione di Bay Yanlis, l’ultima serie a cui ha preso parte e che è finita in malo modo. (Di giovedì 15 ottobre 2020) Can Yaman è uno degli attori più seguiti ed apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano. L’attore turco sta riscuotendo un enorme successo a livello internazionale grazie alla sua partecipazioni in soap di successo. In Italia, in particolare, le serie “Daydreamer- Le ali del sogno” e “Bitter Sweet”, hanno regalato a Can Yaman non solo un seguito di fans e followers non indifferente, ma anche la possibilità di farsi conoscere nel nostro paese e di avere il giusto riconoscimento per le sue capacità recitative. Eppure il l’ultimo progetto lavorativo di Can Yaman, la serie “Bay Yanlis”, non è andato come sperato, infatti è stato cancellato perchè in Turchia gli ... Leggi su virali.video (Di giovedì 15 ottobre 2020) Canè uno degli attori più seguiti ed apprezzati dell’intero panorama televisivo italiano. L’attore turco sta riscuotendo un enorme successo a livello internazionale grazie alla suacipazioni in soap di successo. In Italia, in particolare, le“Daydreamer- Le ali del sogno” e “Bitter Sweet”, hanno regalato a Cannon solo un seguito di fans e followers non indifferente, ma anche la possibilità di farsi conoscere nel nostro paese e di avere il giusto riconoscimento per le sue capacità recitative. Eppure il l’ultimo progetto lavorativo di Can, la“Bay”, non è andato come sperato, infatti è stato cancellato perchè in Turchia gli ...

radiodeejay : 'Bello? Io? Non me ne accorgo neanche' #CanYaman - MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - MediasetPlay : Lo state aspettando da settimane... ?? Domani sarà finalmente ospite a #Verissimo, in esclusiva, Can Yaman!… - oasis_marina : RT @FanClubAlbatros: #repost @chimagazine ESCLUSIVO ?? Backstage dal set del servizio di CAN YAMAN sul numero in edicola questa settimana. E… - DeiolaGiovanna : RT @patriziaeraldi1: @aydan_m_ @canyaman1989 Di CAN YAMAN ne ESISTE SOLTANTO UNO #CanYaman Il resto è NOIA -