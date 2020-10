Brescia | Ernesto Torregrossa positivo al Covid-19

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 ottobre 2020)al Coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso attaccante del, a poche ore dall’anticipo casalingo del Rigamonti contro il Lecce. “Ho sperato fino alla fine fosse un ‘falso’ visto che non ho alcun sintomo, ma purtroppo anche il tampone di controllo è risultato– scrivesu Instagram -. Di buono c’è che la mia famiglia sta bene e non è stata contagiata. Io mi sono isolato e seguirò le indicazioni del medico. Mi dispiace tanto non poter aiutare i miei compagni domani, ma spero di tornare presto a fare quello che mi riesce meglio“.