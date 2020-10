Borse 15 settembre | crollano i listini Standard and Poor’s | “Contrazione dell’8 | 9 per cento per il Pil italiano”

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 15 ottobre 2020)15, la seconda ondata del coronavirus spaventa i mercati.in rosso. MILANO –15. Nuova giornata difficile per i mercati. L’aumento dei casi in tutto il mondo spaventa i, con la chiusura che è avvenuta in rosso nel Vecchio Continente.15, Piazza Affari apre in rosso La chiusura in negativo di Wall Street ha portato a terminare la seduta in rosso a Piazza Affari. La peggiore è stata Hong Kong. Il listino ha lasciato per strada l’1,58%. Male anche Tokyo (-0,51%) e Shanghai (-0,26%).anche nel Vecchio Continente. Piazza Affari è stata la peggiore lasciando per strada il 2,8%. Male anche ...