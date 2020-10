Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese a letto insieme, intimità e lezioni di lingua spagnola condivise con i followers (Di giovedì 15 ottobre 2020) Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese ormai vivono la loro storia d’amore alla luce del sole e sui social. Nelle ultime stories su Instagram si sono mostrati a letto insieme, intenti a condividere con i followers la loro intimità. I video social sembrano dimostrare che la coppia sia a un passo dalla convivenza. Nei filmati Belen ride e stuzzica il compagno mentre è ancora sotto le lenzuola e lui prova a parlare in spagnolo quando le porta la colazione. L’affinità tra i due è innegabile e Belen Rodriguez sembra aver archiviato definitivamente la storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina appare felice e sempre più cotta del giovane Spinalbese dal momento che i ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 15 ottobre 2020)ormai vivono la loro storia d’amore alla luce del sole e sui social. Nelle ultime stories su Instagram si sono mostrati a, intenti a condividere con ila loro intimità. I video social sembrano dimostrare che la coppia sia a un passo dalla convivenza. Nei filmatiride e stuzzica il compagno mentre è ancora sotto le lenzuola e lui prova a parlare in spagnolo quando le porta la colazione. L’affinità tra i due è innegabile esembra aver archiviato definitivamente la storia con Stefano De Martino. La showgirl argentina appare felice e sempre più cotta del giovane Spinalbese dal momento che i ...

