Barbara D’Urso | lite furiosa a Pomeriggio 5 L’ospite fuori di sé | «Fai terrorismo mediatico» Lei reagisce così

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 15 ottobre 2020)D’Urso,sa a5. L’ospitedi sé: «Fai». Leicosì. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare, come ogni giorno, dell’emergenza sanitaria. Ospite in collegamento, un agente immobiliare di Forlì che, contravvenendo al Dpcm, farebbe entrare nel suo studio solo clienti senza mascherina. L’uomo avrebbe già ricevuto due multe da 400 euro.D’Urso spiega all’uomo che bisogna rispettare le regole e che far entrare in negozio due persone senza mascherina può dar vita a un focolaio. A quel punto l’ospite va su tutte le furie: «Se mi hai contattato per ...