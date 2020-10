Bakayoko: "A Napoli per Gattuso! Morata, rapporto speciale. Conte mi ha aiutato molto" (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiémoué Bakayoko, ex centrocampista del Milan, ora in forza al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente Kiss Kiss. Leggi su 90min (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiémoué, ex centrocampista del Milan, ora in forza al, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente Kiss Kiss.

fisco24_info : Napoli: Bakayoko, non gioco da marzo ma sono pronto: 'Gattuso mi ha voluto, centrocampo a 2 o a 3 per me è uguale' - zazoomblog : Bakayoko le prime parole da calciatore del Napoli: “Combatteremo per restare in alto” - #Bakayoko #prime #parole… - sportli26181512 : Bakayoko su Gattuso: 'E' un po' pazzo, ma è come un padre per me': Tiemouè Bakayoko, centrocampista del Napoli, ha… - Lycia_S : RT @EmanueleFire: Bakayoko ringrazia in diretta Gattuso per averlo convinto a venire a Napoli - fran_rkid : RT @mattyynho97: Bakayoko 'Ringrazio Gattuso, lui mi ha convinto a scegliere Napoli' -