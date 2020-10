Allianz Trieste, ingaggiata l'ala-guardia Jakob Cebasek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Trieste - Un rinforzo per l'Allianz Trieste. Dagli sloveni del Kosarkarski Sentjur arriva Jakob Cebasek , ala/guardia che sarà a disposizione da subito nelle rotazioni di coach Eugenio Dalmasson . Col ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020)- Un rinforzo per l'. Dagli sloveni del Kosarkarski Sentjur arriva, ala/che sarà a disposizione da subito nelle rotazioni di coach Eugenio Dalmasson . Col ...

BoscoGiorgio98 : Ufficiale la firma di Jakob Cebasek in casa Allianz Trieste, Il nazionale sloveno ha sottoscritto un accordo 1 mese… - ItalBallers : Debutto in Serie A per Andrea Arnaldo. Nell’ultima giornata di campionato il classe 2002 brindisino ha esordito al… - mbrondiphoto : RT @OlimpiaMI1936: WarmUp sul parquet dell’Allianz Dome di Trieste! ???? ?? Palla a due alle 17 su @Eurosport_IT Player #insieme #LBASerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Allianz Trieste Marcos Delia-Allianz Trieste: arriva la firma | Nba Passion NBAPassion.com Arriva Cebasek, Ghiacci rivela i dettagli

"Abbiamo agito in tempi rapidissimi, con l'atleta sloveno raggiunto accordo di 1 mese + 1 mese" spiega il presidente dell'Allianz Trieste.

UFFICIALE LBA - Jakob Cebasek si accorda con l'Allianz Trieste

Si rinforza il roster dell'Allianz Pallacanestro Trieste: dal Košarkarski klub Šentjur, squadra che milita nella massima serie slovena, arriva Jakob Cebasek, ala/guardia di ...

"Abbiamo agito in tempi rapidissimi, con l'atleta sloveno raggiunto accordo di 1 mese + 1 mese" spiega il presidente dell'Allianz Trieste.Si rinforza il roster dell'Allianz Pallacanestro Trieste: dal Košarkarski klub Šentjur, squadra che milita nella massima serie slovena, arriva Jakob Cebasek, ala/guardia di ...