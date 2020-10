Affari sospetti della Pivetti in Cina. Sequestrato un milione al socio. I pm sospettano si tratti di riciclaggio di fondi illeciti. Nel fascicolo risultano indagate già sette persone (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da qualche tempo la Cina più che un’opportunità, per Irene Pivetti è diventata un incubo. Continua a complicarsi l’inchiesta giudiziaria con cui la magistratura sta provando a fare luce su una serie di operazioni commerciali ritenute sospette e che punta il dito contro l’ex presidente della Camera e altre sei persone tra cui il presunto socio, ossia l’ex pilota di rally Leonardo Isolani. L’ultima novità è che ieri la Guardia di Finanza, su delega del pubblico ministero Giovanni Tarzia, ha eseguito un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro a carico dell’uomo, della moglie e della figlia. Al centro dell’inchiesta ci sono una serie di complesse operazioni di import-export con alcune ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Da qualche tempo lapiù che un’opportunità, per Ireneè diventata un incubo. Continua a complicarsi l’inchiesta giudiziaria con cui la magistratura sta provando a fare luce su una serie di operazioni commerciali ritenute sospette e che punta il dito contro l’ex presidenteCamera e altre seitra cui il presunto, ossia l’ex pilota di rally Leonardo Isolani. L’ultima novità è che ieri la Guardia di Finanza, su delega del pubblico ministero Giovanni Tarzia, ha eseguito un sequestro preventivo da 1,2 milioni di euro a carico dell’uomo,moglie efiglia. Al centro dell’inchiesta ci sono una serie di complesse operazioni di import-export con alcune ...

