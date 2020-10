Vuelta a España 2020, Fabio Aru non ci sarà. La UAE non rinnoverà il contratto al sardo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Scrive Ciro Scognamiglio su Twitter: “Fonti della UAE Team Emirates confermano a La Gazzetta dello Sport che la stagione 2020 per Fabio Aru è finita. Il suo contratto scade quest’anno e deve cercare un’altra squadra per il futuro“. Se la notizia dovesse essere confermata, terminerebbe l’avventura del ciclista sardo con la formazione degli Emirati. L’azzurro, che aveva vinto la Vuelta a España nel 2015, vanta in carriera nei GT al Giro un secondo posto nel 2015 ed un terzo nel 2014, oltre alle quinte piazze al Tour del 2017 ed alla Vuelta del 2014. Ha vinto inoltre tre tappe al Giro tra il 2014 ed il 2015, due alla Vuelta nel 2014 ed una al Tour nel 2017: tutti successi raccolti con la maglia dell’Astana, prima del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Scrive Ciro Scognamiglio su Twitter: “Fonti della UAE Team Emirates confermano a La Gazzetta dello Sport che la stagioneperAru è finita. Il suoscade quest’anno e deve cercare un’altra squadra per il futuro“. Se la notizia dovesse essere confermata, terminerebbe l’avventura del ciclistacon la formazione degli Emirati. L’azzurro, che aveva vinto laa España nel 2015, vanta in carriera nei GT al Giro un secondo posto nel 2015 ed un terzo nel 2014, oltre alle quinte piazze al Tour del 2017 ed alladel 2014. Ha vinto inoltre tre tappe al Giro tra il 2014 ed il 2015, due allanel 2014 ed una al Tour nel 2017: tutti successi raccolti con la maglia dell’Astana, prima del ...

