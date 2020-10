“Troppe strisciate” Franceska Pepe | la bomba di Alfonso Signorini | “Ecco perché è stata lasciata dal fidanzato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 ottobre 2020)ha un particolarissimo rapporto con i soldi, anche se a quanto pare… non con i suoi! Dopo un giorno di distanza dall’accusa di una gieffina che l’ha insultata dandole della scroccona, è arrivato a gamba tesa ancheche – in diretta su Casa Chi – ha rilasciato la confessione del secolo. D’altronde si è sempre percepito,ha sin dall’inizio si è approcciato ai concorrenti proprio come se fossero figli suoi… Enon è maila preferita. Allora il conduttore magico, durante una diretta di Casa Chi, aveva la notiziapronta in canna, e non ha esitato nemmeno un secondo prima di premere il grilletto. ...