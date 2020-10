Sgarbi: “Ci trattano come deficienti per farci vivere nella paura. Mascherine affare colossale” (Video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Vittorio Sgarbi presenta la sua lista Rinascimento per Roma e spara a raffica contro il governo del premier Giuseppe Conte del quale invoca l’arresto (ma non lesina critiche amare per Di Maio e il resto della compagnia cantante). Oggetto della discordia è ovviamente l’ultimo Dpcm: “Siamo l’unico Paese europeo in stato di emergenza”. Sgarbi: “Ho dato parole di speranza sul covid” “Ho scelto di candidarmi a Roma perché è stata la città più umiliata dalla pandemia di coronavirus: chi arriva a Roma dall’Europa trova una città morta” dice Sgarbi parlando della sua candidatura a Roma. Spiega che, forti della vittoria ad Aosta, dove Rinascimento e il sindaco proposto ha ottento il 25%, si propone il “partito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Vittoriopresenta la sua lista Rinascimento per Roma e spara a raffica contro il governo del premier Giuseppe Conte del quale invoca l’arresto (ma non lesina critiche amare per Di Maio e il resto della compagnia cantante). Oggetto della discordia è ovviamente l’ultimo Dpcm: “Siamo l’unico Paese europeo in stato di emergenza”.: “Ho dato parole di speranza sul covid” “Ho scelto di candidarmi a Roma perché è stata la città più umiliata dalla pandemia di coronavirus: chi arriva a Roma dall’Europa trova una città morta” diceparlando della sua candidatura a Roma. Spiega che, forti della vittoria ad Aosta, dove Rinascimento e il sindaco proposto ha ottento il 25%, si propone il “partito ...

