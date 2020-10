Serie A | la classifica aggiornata in tempo reale

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) e i risultati dell’ultimo turno di campionato.A, laine i risultati dell’ultima giornata di campionato. Ecco ladiA TIMin. PosSquadraPunti1Atalanta92Milan93Sassuolo74Inter75Juventus66Hellas Verona67Benevento68Napoli**59Lazio410Roma411Bologna312Fiorentina313Genoa*314Sampdoria315Spezia316Parma317Cagliari118Torino*019Udinese020Crotone0*una partita in meno**un punto di penalizzazioneA, i risultati della terza giornata Al termine della terza giornata, Atalanta e Milan a punteggio pieno (in attesa di capire l’esito di Juventus-Napoli). Sassuolo e Inter lanciate all’inseguimento mentre a zero punti restano ...