Riforma pensioni 2020, ultimissime 14 ottobre: l'appello disperato degli esclusi al Governo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Riceviamo da Gabriella Stojan, amministratrice del Comitato 6.000 Esodati esclusi, e pubblichimo, senza nulla elidere data l'importanza della tematica, il seguente comunicato stampa che richiede al Governo e nello specifico al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, la riapertura dell'ottava salvaguardia per gli ultimi esodati ancora esclusi. L'appello accorato si rende ora più che mai necessario giacché nella giornata di oggi si siederanno intorno al tavolo sindacati e Governo per riaprire il confronto sulla previdenza e su quella che potrebbe essere la futura Riforma delle pensioni. Eccovi il comunicato: Riforma pensioni 2020: richiesta ripaertura ottava salvaguardia per gli ...

