Qual. Mondiali Sudamerica: Sanchez e Vidal non bastano al Cile. Tripletta per Neymar (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Seconda giornata di Qualificazioni Mondiali in Sudamerica. Dopo le gare giocate alle 22.00 di ieri sera, con la vittoria dell’Argentina in Bolivia 2-1 in rimonta (a segno Lautaro), e il tonfo dell’Uruguay in Ecuador per 4-2, nella notte si è completato il turno con altre 3 partite. Ancora interisti protagonisti, questa volta con la maglia Roja del Cile. Infatti, Vidal e Sanchez hanno fatto sognare i padroni di casa contro la Colombia, in un derby italiano con i vari Zapata, Muriel e Cuadrado finito 2-2. Se nel Cile protagonisti gli interisti, gli italiani dei cafeteros stavolta non sono entrati nel tabellino dei marcatori. Falcao ha salvato la Colombia nel recupero dal k0. Il Brasile in rimonta ha vinto 4-2 sul Perù, grazie ad una ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Seconda giornata diificazioniin. Dopo le gare giocate alle 22.00 di ieri sera, con la vittoria dell’Argentina in Bolivia 2-1 in rimonta (a segno Lautaro), e il tonfo dell’Uruguay in Ecuador per 4-2, nella notte si è completato il turno con altre 3 partite. Ancora interisti protagonisti, questa volta con la maglia Roja del. Infatti,hanno fatto sognare i padroni di casa contro la Colombia, in un derby italiano con i vari Zapata, Muriel e Cuadrado finito 2-2. Se nelprotagonisti gli interisti, gli italiani dei cafeteros stavolta non sono entrati nel tabellino dei marcatori. Falcao ha salvato la Colombia nel recupero dal k0. Il Brasile in rimonta ha vinto 4-2 sul Perù, grazie ad una ...

