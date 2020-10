Prof. Lopalco su aumento contagi oggi in Puglia: “Sono la dimostrazione che il virus circola, invito tutti i cittadini a evitare di aggravare la situazione” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Prof. Luigi Lopalco ha rilasciato un commento sui dati preoccupanti di oggi sul numero di contagi. Piu di 300 sono stati i contagi in Puglia, la più colpita è stata la provincia di Bari, solo ad Alberobello 70 contagi. Il futuro assessore alla sanità della regione Puglia ha così commentato i dati allarmanti di oggi: “L’aumento dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativo aumento di circolazione virale. Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitare tutti i focolai di diffusione. Invitiamo tutti ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il. Luigiha rilasciato un commento sui dati preoccupanti disul numero di. Piu di 300 sono stati iin, la più colpita è stata la provincia di Bari, solo ad Alberobello 70. Il futuro assessore alla sanità della regioneha così commentato i dati allarmanti di: “L’dei casi e della conseguente attività di tracciamento dei contatti è segno di un significativodizione virale. Le strutture territoriali stanno lavorando in tutta la regione H24 per individuare e limitarei focolai di diffusione. Invitiamo...

SanSeveroNews : Il prof. Pier Luigi Lopalco ha diffuso la seguente nota a commento dei dati epidemiologici Covid-19 odierni: 'L'aum… - volalibera1 : @repubblica E che dice il Prof. Lopalco? - SimonaBosch : @Briatore Buonasera. L'ho vista per caso su Rai1 adesso. La ringrazio per avere ribadito le gravi problematiche e… - YesIKnowMyWay65 : Ah ecco. Adesso che è assessore alla sanità, il Prof. Lopalco potrebbe anche spiegarci come mai un contatto di una… - DiDimiero : @MenegazziMarina Il prof. Lopalco confessa: 'All'inizio della pandemia abbiamo detto che le mascherine non servivan… -