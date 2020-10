Polizia Penitenziaria: concorso per 976 Allievi Agenti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 976 Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, di cui 732 uomini e 244 donne. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al concorso sono i seguenti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualita’ morali e di condotta; efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio etc. Il concorso si svolgerà secondo diverse fasi: una prova scritta d’esame; accertamento dell’efficienza fisica; accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali. La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Ministero della Giustizia ha indetto unpubblico per il reclutamento di 976del Corpo di, di cui 732 uomini e 244 donne. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alsono i seguenti: diploma; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; possesso delle qualita’ morali e di condotta; efficienza fisica e idoneita’ fisica, psichica e attitudinale al servizio etc. Ilsi svolgerà secondo diverse fasi: una prova scritta d’esame; accertamento dell’efficienza fisica; accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali. La prova scritta consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura ...

