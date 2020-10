Pensioni, una legge per evitare il taglio causa PIL (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggi, 14 ottobre, si è tenuto un nuovo tavolo di incontro tra la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ed i sindacati in ambito riforma Pensioni. Come ormai sappiamo tutti il nodo principale da sciogliere è trovare una misura che possa andare a sostituire la quota 100 alla sua scadenza il 31 dicembre 2021 per evitare lo scalone di 5 anni in cui incapperebbero tutti coloro che decidono di accedere alla pensione a partire dal 1 gennaio 2022. Serve, quindi, una misura flessibile che accompagni i futuri pensionati dopo la scadenza della quota 100 che, ricordiamo richiede solo 62 anni di età contestualmente ad almeno 38 anni di contributi maturati. Le ipotesi allo studio sono diverse e tra le molte spicca la quota 41 per tutti, una misura fortemente voluta dai lavoratori precoci che si vedono la strada del pensionamento sbarrata ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oggi, 14 ottobre, si è tenuto un nuovo tavolo di incontro tra la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ed i sindacati in ambito riforma. Come ormai sappiamo tutti il nodo principale da sciogliere è trovare una misura che possa andare a sostituire la quota 100 alla sua scadenza il 31 dicembre 2021 perlo scalone di 5 anni in cui incapperebbero tutti coloro che decidono di accedere alla pensione a partire dal 1 gennaio 2022. Serve, quindi, una misura flessibile che accompagni i futuri pensionati dopo la scadenza della quota 100 che, ricordiamo richiede solo 62 anni di età contestualmente ad almeno 38 anni di contributi maturati. Le ipotesi allo studio sono diverse e tra le molte spicca la quota 41 per tutti, una misura fortemente voluta dai lavoratori precoci che si vedono la strada del pensionamento sbarrata ...

marattin : “Serve una rivoluzione liberale” dice al @Corriere il leader che ha fatto esplodere la spesa per pensioni, vuole fa… - CatalfoNunzia : Con la circolare applicativa emanata da @INPS_it si compie l’ultimo passaggio di una misura del #DecretoAgosto che… - boccuzzibeppe : RT @FnpCisl: #14ottobre Incremento della 14a per i #pensionati con redditi bassi e una misura che compensi la perdita del potere d’acquisto… - AndreD81 : RT @FnpCisl: #14ottobre Incremento della 14a per i #pensionati con redditi bassi e una misura che compensi la perdita del potere d’acquisto… - arwen0506 : RT @Letargo6: Prof.Meluzzi:L'Italia finirà con il diventare un grande hotspot.Sarà una catastrofe,non solo demografica, culturale,soprattut… -