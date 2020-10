Omicidio Pamela Mastropietro, Oseghale in aula. La mamma gli rivolge un appello (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Oseghale in aula per dichiarazioni spontanee sulla morte di Pamela Mastropietro. La mamma della 18enne uccisa non si nasconde. “Vorrei parlarci, un giorno. Non sono come lui. Ogni giorno è dura, ma voglio giustizia per mia figlia” Prosegue ad Ancona il processo in Corte d’assise di appello per l’Omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020)inper dichiarazioni spontanee sulla morte di. Ladella 18enne uccisa non si nasconde. “Vorrei parlarci, un giorno. Non sono come lui. Ogni giorno è dura, ma voglio giustizia per mia figlia” Prosegue ad Ancona il processo in Corte d’assise diper l’di, la 18enne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

