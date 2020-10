Oggi 182 nuovi positivi in FVG (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dato più alto di positività e di tamponi da inizio pandemia Oggi sono stati rilevati 182 nuovi contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (eseguiti 6.030 tamponi in 24 ore). Si tratta dei dati più alti registrati dall’inizio della pandemia. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dallo scorso febbraio ammontano in tutto a 5.792, di cui: 1.939 a Trieste, 1.977 a Udine, 1.239 a Pordenone e 609 a Gorizia, alle quali si aggiungono 28 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.574. Salgono a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 28 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. I totalmente guariti sono 3.862, i clinicamente ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dato più alto dità e di tamponi da inizio pandemiasono stati rilevati 182contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia (eseguiti 6.030 tamponi in 24 ore). Si tratta dei dati più alti registrati dall’inizio della pandemia. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dallo scorso febbraio ammontano in tutto a 5.792, di cui: 1.939 a Trieste, 1.977 a Udine, 1.239 a Pordenone e 609 a Gorizia, alle quali si aggiungono 28 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.574. Salgono a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 28 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. I totalmente guariti sono 3.862, i clinicamente ...

