Nuovo dpcm, l’AFVP scrive a Conte: “Migliaia di addetti non potranno far fronte ai pagamenti” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasalNuovo di Napoli – Il Nuovo dpcm varato dal Governo non piace a diverse categorie di lavoratori. Tra questi ci sono anche i Fotografi e Videografi Professionisti che hanno fatto sentire la propria voce attraverso un comunicato stampa, redatto e firmato dal presidente Walter Gilardi e indirizzato alla Presidenza del Consiglio. “L’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti, prende atto che le ultime direttive, inserite nel dpcm del 13 ottobre scorso per l’emergenza sanitaria, riguardano anche restrizioni per le Location che svolgono cerimonie. Consapevoli che tale emergenza potrebbe protrarsi, anche in conseguenza di decisioni delle Presidenze delle Regioni con altri provvedimenti restrittivi per tutte le categorie che svolgono attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasaldi Napoli – Ilvarato dal Governo non piace a diverse categorie di lavoratori. Tra questi ci sono anche i Fotografi e Videografi Professionisti che hanno fatto sentire la propria voce attraverso un comunicato stampa, redatto e firmato dal presidente Walter Gilardi e indirizzato alla Presidenza del Consiglio. “L’Associazione Fotografi e Videografi Professionisti, prende atto che le ultime direttive, inserite neldel 13 ottobre scorso per l’emergenza sanitaria, riguardano anche restrizioni per le Location che svolgono cerimonie. Consapevoli che tale emergenza potrebbe protrarsi, anche in conseguenza di decisioni delle Presidenze delle Regioni con altri provvedimenti restrittivi per tutte le categorie che svolgono attività ...

borghi_claudio : Lega, Borghi: nuovo Dpcm? Troppa leggerezza nel valutare le ripercussioni economiche: - forumJuventus : Anche il nuovo #DPCM sottolinea come per l’attività sportiva professionistica (e non) vadano rispettati i protocol… - fattoquotidiano : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: locali chiusi alle 24, feste in casa con massimo 6 persone, stop a calcetto. Ec… - GRACEMERCURY46 : RT @fatina909: ?????????????????????? ~ TV. In osservanza del nuovo DPCM, le emittenti televisive non potranno trasmettere il film 'Sette spose per se… - PazzoPerDomani : RT @crislomb: “Se vogliamo che la legge venga rispettata, per prima cosa dobbiamo fare leggi rispettabili” diceva Louis Brandeis giudice d… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo dpcm Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 13 ottobre 2020 Governo Dal basket al calcetto, l’elenco di tutti gli sport vietati dal nuovo Dpcm

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state rese note tutte le limitazioni per le attività sportive amatoriali in vigore fino al 13 novembre. Nell’elenco, oltre al “famoso” calcetto e al ...

Coronavirus. Trasporti e scuola, Nardella: "Scaglionare ingressi e uscite"

Nardella è intervenuto anche sul nuovo Dpcm e sui divieti per i locali: "Stamani - ha detto - ne abbiamo parlato col prefetto. Sentiremo se il Governo ci aiuta a precisare il concetto di adiacenza per ...

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono state rese note tutte le limitazioni per le attività sportive amatoriali in vigore fino al 13 novembre. Nell’elenco, oltre al “famoso” calcetto e al ...Nardella è intervenuto anche sul nuovo Dpcm e sui divieti per i locali: "Stamani - ha detto - ne abbiamo parlato col prefetto. Sentiremo se il Governo ci aiuta a precisare il concetto di adiacenza per ...