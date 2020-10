L'età influisce sulla mortalità ma non sul rischio di contagio da Covid (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - La suscettibilità al Covid-19 potrebbe essere indipendente dall'età del paziente, che sembra invece determinare la gravità dei sintomi, la progressione e la mortalità della malattia. A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli esperti del Centro di ricerca per il controllo delle zoonosi presso l'Università di Hokkaido, che hanno analizzato i dati relativi a Giappone, Spagna e Italia, per verificare le differenze tra il coronavirus tra giovani e meno giovani. "C'è stato un gran numero di decessi attribuiti alla pandemia ed è stato dimostrato che gli individui anziani sviluppano in modo sproporzionato sintomi gravi e mostrano una mortalità più elevata - spiega ... Leggi su agi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) AGI - La suscettibilità al-19 potrebbe essere indipendente dall'; del paziente, che sembra invece determinare la gravità dei sintomi, la progressione e la; della malattia. A rivelarlo uno studio, pubblicatorivista Scientific Reports, condotto dagli esperti del Centro di ricerca per il controllo delle zoonosi presso l'Università di Hokkaido, che hanno analizzato i dati relativi a Giappone, Spagna e Italia, per verificare le differenze tra il coronavirus tra giovani e meno giovani. "C'è stato un gran numero di decessi attribuiti alla pandemia ed è stato dimostrato che gli individui anziani sviluppano in modo sproporzionato sintomi gravi e mostrano una; più elevata - spiega ...

zm_style : RT @FrankCapitone: #ArtLovers nel testamento, Lotto si definì “solo, senza fidel governo et molto inquieto nella mente”. Lorenzo Lotto ??… - Loko_Muerte : Un homme et une femme (Original Soundtrack From 'Un uomo e una donna') - redne2013 : RT @martinis2018: @ValerioLivia @ampomata @BaroneZaza70 @dianadep1 @neblaruz @marmelyr @1Atsuhimerose2 @angelicadisogno @ejlazar @LuciaTass… - toulouseplus : IL POMO D’ORO (LES GRANDS INTERPRETES) 19 novembre 2020 Il Pomo d’Oro Maxim Emelyanychev clavecin et direction Fra… - BersaniLeda : RT @FrankCapitone: #ArtLovers nel testamento, Lotto si definì “solo, senza fidel governo et molto inquieto nella mente”. Lorenzo Lotto ??… -

Ultime Notizie dalla rete : età influisce Operazione 'Urbi et orbi' nei Comuni di Palermiti e Olivadi, 4 misure cautelari per irregolarità negli appalti Il Lametino Bologna jazz festival, tappa estense Al Torrione la band di Petrella

L’altra anteprima sarà il 22 ottobre all’Auditorium Manzoni a Bologna con Il trio The Com et is Coming. Un festival ricco di iniziative, con mostre, premi e attività formative, e che si conferma anche ...

GALLERIA WIKIARTE - APERTURA MOSTRE PERSONALI DI BERTONI, LEAN, GUARISO

La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Via San Felice 18 – Bologna è lieta di informarvi che sabato 17 ottobre 2020 ore 18.00 si terrà l’apertura delle mostre personali di Antonella Bertoni - Le ...

L’altra anteprima sarà il 22 ottobre all’Auditorium Manzoni a Bologna con Il trio The Com et is Coming. Un festival ricco di iniziative, con mostre, premi e attività formative, e che si conferma anche ...La Galleria d’Arte Contemporanea Wikiarte in Via San Felice 18 – Bologna è lieta di informarvi che sabato 17 ottobre 2020 ore 18.00 si terrà l’apertura delle mostre personali di Antonella Bertoni - Le ...