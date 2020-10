Istat:economia sommersa e illegale vale 211 mld,11,9% di Pil (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - Nel 2018 l'economia non osservata, che comprende economia sommersa ed economia illegale, si attesta a 211 miliardi di euro, con un peso dell'11,9% sul Pil. Rispetto al 2017, si ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 14 OTT - Nel 2018 l'non osservata, che comprendeed, si attesta a 211 miliardi di euro, con un peso dell'11,9% sul Pil. Rispetto al 2017, si ...

istat_it : Nel 2018 l’economia non osservata (sommersa e da attività illegali) vale 211 mld di euro (-3 mld sul 2017), pari al… - fisco24_info : Istat:economia sommersa e illegale vale 211 mld,11,9% di Pil: Nel 2018 cala lavoro irregolare, a 3,6 milioni di uni… - fattoquotidiano : Istat: “Nel 2018 l’economia non osservata valeva 211 miliardi: 15 da traffico di droga. In nero il 15% dei lavorato… - iconanews : Istat:economia sommersa e illegale vale 211 mld,11,9% di Pil - fainformazione : Istat: l'andamento dell'economia sommersa e illegale in Italia dal 2015 al 2018 L'Istat ha pubblicato l'andamento… -