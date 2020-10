Genoa, altri quattro negativi: salgono a sette i calciatori al rientro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Genoa ha recuperato sette dei giocatori positivi al coronavirus nelle scorse settimane: ai tre annunciati ieri si sono aggiunti oggi Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone. I calciatori stanno svolgendo in queste ore le visite di idoneità sportiva per tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Maran già per la sfida di questo fine settimana contro il Verona. Sono quattro i giocatori che si aggiungono Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic nel conto dei negativizzati del Genoa. Uno di loro però, Lasse Schone, non sarà utilizzabile contro il Verona da Maran perché escluso dalla rosa dei 25 registrati. Il tecnico recupera Behrami, Biraschi e Melegoni, tre elementi che dovrebbero essere utilizzabili ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilha recuperatodei giocatori positivi al coronavirus nelle scorse settimane: ai tre annunciati ieri si sono aggiunti oggi Valon Behrami, Davide Biraschi, Filippo Melegoni e Lasse Schone. Istanno svolgendo in queste ore le visite di idoneità sportiva per tornare ad allenarsi in gruppo ed essere a disposizione di Maran già per la sfida di questo fine settimana contro il Verona. Sonoi giocatori che si aggiungono Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic nel conto deizzati del. Uno di loro però, Lasse Schone, non sarà utilizzabile contro il Verona da Maran perché escluso dalla rosa dei 25 registrati. Il tecnico recupera Behrami, Biraschi e Melegoni, tre elementi che dovrebbero essere utilizzabili ...

