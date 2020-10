Formazioni ufficiali Inghilterra-Danimarca | Nations League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ledi, gara valevole per la quarta giornata del gruppo B di Uefa. I padroni di casa, ancora imbattuti e a quota 7 punti dopo tre giornate, vanno a caccia di un successo contro i danesi, reduci dal primo successo della competizione ottenuto contro l’Islanda. Al Wembley Stadium di Londra il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45. Le: in attesa: in attesa