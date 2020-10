Focolaio nell' Ostello Caritas di Termini | sospese le attività

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’“Don Luigi Di Liegro” delladi Roma alla Stazionesospende la sua; ordinaria per undi Covid-19.a struttura, che opera come centro di prima accoglienza per persone senza fissa dimora, al momento sono presenti 80 ospiti, 23 dei quali sono risultati positivi al tampone effettuato lo scorso 8 ottobre; positivi anche 2 operatori.L’allerta,, era scattata la settimana scorsa, quando sono stati ricoverati 5 ospiti per sospetto Covid e si è attivato, in collaborazione con la Asl, un sistema di tracciamento dei contatti. Tra giovedì e sabato sono state testate tutte le persone che frequentano la struttura, una ...